Damascelli: l’Italia è lontana dal modello tedesco, il mercato può limitarsi solo al territorio nazionale (Di martedì 25 agosto 2020) Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive della profonda differenza tra il calcio italiano e quello tedesco, in termini di bilanci e di budget a disposizione per il mercato. Cosa che impone alle nostre squadre un ridimensionamento relativo agli acquisti. “L’Uefa ha portato in cassa il necessario, il Bayern e il Siviglia hanno ribadito la propria storia, il calcio italiano si ritrova con le mani piene di polvere e non di stelle, fuori dal mondiale resta ancora fuori dalle competizioni europee, la presenza in finale di Orsato è una consolazione anche questa furbastra e comoda di chi ha puntualmente deriso l’arbitro veneto per le sue prestazioni nel condominio nostrano. Non è il caso di essere patrioti ma se pensiamo alle finanze dei bavaresi di Monaco ci accorgiamo che hanno infilato 27 bilanci positivi, ... Leggi su ilnapolista

