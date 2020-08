Dalla Val d’Enza a Roma: il calvario di una madre cui Bibbiano ha portato via quattro figli (Di martedì 25 agosto 2020) Non è una sprovveduta Laura Nardi, 38 anni, Romana emigrata nel 2003 per seguire l’amore della sua vita che poi è diventato suo marito. E non è neppure una povera ignorante. Si esprime con proprietà di linguaggio. Appare lucida, posata, riesce persino a sorridere Laura oggi nonostante le tribolazioni che l’hanno segnata nel profondo. La sua fragilità emotiva, tuttavia è evidente, pari forse alla sua tenacia e alla sua determinazione. E sono proprio queste le doti che oggi le consentono di tornare a chiedere con tutte le sue forze – le poche che le sono rimaste – giustizia. Giustizia per lei e i suoi quattro bambini che tre anni fa le furono tolti con l’inganno. Sola contro tutti Laura “grida” a bassa voce la sua disperazione e lancia un appello alle istituzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Dalla Val d’Enza a Roma: il calvario di una madre cui Bibbiano ha portato via quattro figli - Frances82772476 : @val_ciarambino il sistema De Luca fa acqua da tutte le parti..altro che regione efficiente..alla data del 26/08 no… - Val_Fus : RT @arturodicorinto: “Il proseguimento dell’epidemia dipendeva dalla probabilità di incontro tra individui contagiosi e individui infettabi… - CINOGILDA : RT @aiaggaia: ?????????????????????? Unico, come Graal, ti porgo il mio cuore. Abbevera l’anima al nostro destino, soddisfa l’arte dell’Amore… - GamezBravo : RT @aiaggaia: ?????????????????????? Unico, come Graal, ti porgo il mio cuore. Abbevera l’anima al nostro destino, soddisfa l’arte dell’Amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Val Dalla Val d’Enza a Roma: il calvario di una madre cui Bibbiano ha portato via quattro figli Il Corriere della Città Previsioni meteo, fino a giovedì afa. Poi maltempo e temperature giù di 10 gradi

Venerdì arriva una perturbazione dal Nord Europa che porterà maltempo per tutto il weekend con un calo importante delle temperature. Addio all’afa, e forse anche un ‘saluto’ anticipato all’estate. Da ...

Due nuovi casi di covid-19 a Monteriggioni

Si tratta di due donne una di 57 anni già in isolamento domiciliare come contatto di caso, asintomatico ed una di 32 anni già in isolamento domiciliare come contatto di caso, rientrata dalla Germania, ...

Venerdì arriva una perturbazione dal Nord Europa che porterà maltempo per tutto il weekend con un calo importante delle temperature. Addio all’afa, e forse anche un ‘saluto’ anticipato all’estate. Da ...Si tratta di due donne una di 57 anni già in isolamento domiciliare come contatto di caso, asintomatico ed una di 32 anni già in isolamento domiciliare come contatto di caso, rientrata dalla Germania, ...