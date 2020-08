Dalla Spagna: il Leeds di Bielsa vuole Rodrigo del Valencia (Di martedì 25 agosto 2020) Il Leeds United è a Valencia per negoziare la firma di Rodrigo. Secondo quanto riporta AS, l’azionista di maggioranza del club inglese, Andrea Radrizzani, e il direttore sportivo, Victor Orta, si sono recati nella città del Turia con l’obiettivo di chiudere l’accordo con il club che, stando all’importo, sarebbe di circa 40 milioni di euro. Foto: Sito Valencia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

