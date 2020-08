Dalla Spagna: “Icardi pronto a tornare in Italia”. Juve e Roma alla finestra (Di martedì 25 agosto 2020) Mauro Icardi vorrebbe tornare in Italia. Come riportato dal portale spagnolo “Todofichajes”, il centravanti argentino del Paris Saint-Germain avrebbe espresso la volontà di cambiare aria e tornare sui propri passi. Icardi è infatti passato un anno fa in prestito dall’Inter al Paris Saint-Germain. Poi i francesi lo hanno acquistato a titolo definitivo. Ora, Icardi vorrebbe cambiare aria, non prima di aver valutato eventuali acquisti o cambi alla guida tecnica. Le sue preferenze in Italia sarebbero tre: Juventus, Napoli e Roma. Queste tre squadre sono tutte alla ricerca di un numero 9, un centravanti, proprio il ruolo di Icardi. La sua stagione a Parigi è partita forte e poi e’ andata calando di rendimento: ha segnato 20 gol in 34 presenze, ... Leggi su sportface

