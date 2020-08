Dalla Francia (stamattina): Sarr al Chelsea, cinque anni di contratto (Di martedì 25 agosto 2020) Piaceva anche al Torino, invece Malang Sarr andrà al Chelsea. Confermate le fonti francesi (che citiamo volentieri) delle 10,47 stamattina, esattamente Get French Football News, aveva parlato di un accordo per cinque anni, il ventunenne si era appena liberato dal Nizza. E il Chelsea continua a spopolare sul mercato. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La7tv : #omnibus L'infettivologo Matteo Bassetti è categorico: 'Sulla base dei numeri stride chi non vuole riaprire le… - sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - giovannilm63 : RT @MarianoGiustino: Siamo a un millimetro dalla guerra nel #Mediterraneo orientale:#Turchia a sudest di #Creta lancia un #Navtex (avviso d… - ms_ago : @BaroneNeroBlu @_enz29 @C1961Interista Sta rientrando dalle ferie, mi ha aggiornato continuamente dalla Francia, se… - ms_ago : @_enz29 Grazie Enzo, un ringraziamento speciale anche a @C1961Interista che direttamente dalla Francia mi aggiornava sul tutto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia

alfredopedulla.com

Rimini, 25 ago. (Labitalia) - Macfrut Digital da tutto esaurito: 530 moduli espositivi per 400 espositori (l'obiettivo di lancio erano 200 moduli per 150 espositori), iscrizioni sold out con aziende i ...L’equipaggio dell’imbarcazione è composto da “una piccola squadra internazionale di circa dieci marinai, professionisti del settore marittimo e del soccorso”, come ha riportato Avvenire citando le par ...