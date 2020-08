Dalla Francia: il PSG segue Héctor Bellerín (Di martedì 25 agosto 2020) La partenza di Meunier e la non brillante prestazione di Kehrer nel match di Champions hanno messo in allarme il PSG per quanto riguarda la stabilità della fascia difensiva destra. Secondo quanto riporta RMC Sport, il club parigino sta seguendo con attenzione Héctor Bellerín, terzino spagnolo dell’Arsenal. L’unico neo del giocatore sono gli infortuni, una propensione che nel corso degli anni ha impedito una sana e consacrata maturazione. Se la sua partenza fosse concreta, il nazionale spagnolo direbbe addio a quella che è stata la sua casa da quando ha lasciato La Masía del Barça nell’estate del 2012 per unirsi alla scuola calcio giovanile dell’Arsenal. Una squadra che ha lasciato solo brevemente tra il 2013 e il 2014 in appena tre mesi a Watford. Foto: Twitter L'articolo Dalla ... Leggi su alfredopedulla

La7tv : #omnibus L'infettivologo Matteo Bassetti è categorico: 'Sulla base dei numeri stride chi non vuole riaprire le… - sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - giovannaarcang1 : Purtroppo difficile da credere, anche se l'Italia rimanesse sulle sue ci sarebbero Germania ma anche Francia pronte… - lamarse25011964 : Adoro pettinarmi come te @LauraPausini sull'album le cose che vivi.. Con i codini ???? idolo mio ascolto te e mi da c… - AlexPasky : RT @intuslegens: Alcuni coglioni mi han detto: ma che interesse ha il #governo italiano a distruggere «la propria economia»? Ma cari, è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Dalla Francia: il PSG segue Héctor Bellerín alfredopedulla.com Francia: cittadini di Parigi in testa alla classifica dei risparmi durante la quarantena

Parigi, 25 ago 09:30 - (Agenzia Nova) - Nel periodo di quarantena, i cittadini di Parigi hanno messo da parte un quantitativo di risparmi maggiore rispetto agli altri francesi. Come riferisce un docum ...

Consumi di carne a -30%, giù i prezzi all’ingrosso: serve ridurre la produzione

È vero che alcuni settori hanno subito meno il lockdown di altri. Che avere registrato un minore fatturato rispetto allo scorso anno è meglio di non avere fatturato affatto. Ma anche all’interno del c ...

Parigi, 25 ago 09:30 - (Agenzia Nova) - Nel periodo di quarantena, i cittadini di Parigi hanno messo da parte un quantitativo di risparmi maggiore rispetto agli altri francesi. Come riferisce un docum ...È vero che alcuni settori hanno subito meno il lockdown di altri. Che avere registrato un minore fatturato rispetto allo scorso anno è meglio di non avere fatturato affatto. Ma anche all’interno del c ...