Da settembre Palazzo Pitti aperto fino alle 18:30 (Di martedì 25 agosto 2020) Palazzo Pitti, ex reggia medicea, dal 1° settembre aprirà per tutta la giornata fino alle 18:30: sarà visitabile per tutto il giorno Gli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli sono rimasti aperti anche il giorno di Ferragosto. All’ex reggia medicea, per coloro che entrano prima delle 9,25, è attiva la riduzione di metà… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

elipez58 : RT @museodellacitt1: Ritratto di papa Clemente XIV, olio su tela (70x58,5 cm), 1769-1770 - palazzo vescovile Giovanni Vincenzo Antonio Gang… - pillaiandrea : RT @sebmes: “Chi sta nei palazzi vota No, ma i cittadini sono per il Sì” dice Di Maio. Per il parere dei cittadini aspetterei il 20 settem… - enricocolosimo : RT @sebmes: “Chi sta nei palazzi vota No, ma i cittadini sono per il Sì” dice Di Maio. Per il parere dei cittadini aspetterei il 20 settem… - mombarocciocom : ?? SABATO 5 SETTEMBRE #Mombaroccio ospiterà il concerto di YORO LIKE SUN nei Giardini di Palazzo Del Monte, uno dei… - Roky99760738 : RT @psyco74: le opinioni di Alberto Asor Rosa per il NO al referendum del 20 - 21 settembre. Il mio No al referendum è un Sì alla democrazi… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Palazzo Palazzo Reale The King's Man a settembre al cinema Mole24 Coronavirus, in Campania obbligo di controllo della temperatura a scuola e non a casa

Il controllo della temperatura degli studenti campani avverrà a scuola e non a casa. Lo ha deciso la Regione Campania nella tarda serata di oggi, al termine di una riunione convocata dal presidente Vi ...

Martedì “Euripide”: inizia “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in scena”

(red.) Inizia martedì 25 agosto, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in sce ...

Il controllo della temperatura degli studenti campani avverrà a scuola e non a casa. Lo ha deciso la Regione Campania nella tarda serata di oggi, al termine di una riunione convocata dal presidente Vi ...(red.) Inizia martedì 25 agosto, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in sce ...