Cuore Di Cemento è il nuovo singolo dei Modà per un ritorno al sound originale (Di martedì 25 agosto 2020) Cuore Di Cemento è il nuovo singolo dei Modà in radio dal 28 agosto. Il brano sarà anche disponibile in digital download e in tutte le principali forme di streaming. Si tratta di un ritorno alla carica rock, quella che ha caratterizzato gli esordi dei Modà e messo in risalto inconfondibile voce di Kekko. Del nuovo singolo in radio, si dice: "Con Cuore Di Cemento ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni. Sono molto contento dei risultati conseguiti con Testa O Croce, è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di ... Leggi su optimagazine

