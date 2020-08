Cultura, dati e spionaggio: gli Usa mettono la Cina nel mirino (Di martedì 25 agosto 2020) La controffensiva americana contro l’offensiva cinese. La nuova Guerra Fredda in corso tra Cina e Stati Uniti è una guerra di logoramento, di annunci, dichiarazioni, di minacce più o meno velate. Nessuno ha davvero intenzione di arrivare all’ultima ratio dello scontro militare, dannosa per un Paese in fase di transizione come quello americano, sconveniente per … InsideOver. Leggi su it.insideover

Fede_Aguggini : RT @franciungaro: .@lucatremolada intervista #FabioBenasso @Accentureitalia: «#Digitale, tecnologie #5G e uso dei #dati per curare le #imp… - insideoverita : Cultura, dati e spionaggio: gli Usa mettono la Cina nel mirino - toolsforculture : RT @vmontalto: Ieri su @SkyTG24 con #eikeschmidt direttore @UffiziGalleries per parlare di #cultura e #sviluppoeconomico: dall’importanza d… - AgtAlesii : RT @adrianoattus: Drammatici i numeri della crisi post lockdown in Italia. I dati 2020 su lavoro, cultura, turismo, energia a confronto co… - MariangelaPira : RT @vmontalto: Ieri su @SkyTG24 con #eikeschmidt direttore @UffiziGalleries per parlare di #cultura e #sviluppoeconomico: dall’importanza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura dati I dati sul consumo culturale in Italia Artribune “Il mio libro va in Biblioteca”- Presentazione libro “L’unguento delle streghe” di Giuseppe Marchionna

Nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca-Dialogo dell’Autore con l’altro da sé”, avviata già nel novembre del 2019, il Polo Bibliomuseale di Brindisi organizza per venerdì 2 ...

Videointervista a Irama: "Tutti noi nasciamo con delle Crepe che danno valore al percorso"

Spettacoli e Cultura - Sarà disponibile dal 28 agosto il nuovo Ep di Irama Crepe. Lo stesso giorno uscirà anche una versione internazionale di Mediterranea realizzata con De La Ghetto.. Trovano spazio ...

Nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca-Dialogo dell’Autore con l’altro da sé”, avviata già nel novembre del 2019, il Polo Bibliomuseale di Brindisi organizza per venerdì 2 ...Spettacoli e Cultura - Sarà disponibile dal 28 agosto il nuovo Ep di Irama Crepe. Lo stesso giorno uscirà anche una versione internazionale di Mediterranea realizzata con De La Ghetto.. Trovano spazio ...