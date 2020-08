Cristiano Ronaldo e Georgina presto sposi? Il mistero dell'anello… vecchio (Di martedì 25 agosto 2020) E' bastata una parola, yess , scritta su Instagram per scatenare, ancora una volta, il gossip. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi? Andiamo con ordine. Una foto al tramonto, la modella ... Leggi su lookdavip.tgcom24

FIFAcom : ?? Most goals in a European Cup/@ChampionsLeague campaign: 17 – @Cristiano in 2013/14 16 – Cristiano in 2015/16 1… - OptaPaolo : 15 - #Lewandowski è il miglior marcatore della Champions League 2019/20 (15 reti): si tratta della prima stagione d… - TuttoMercatoWeb : Diamanti: 'Pirlo vincerà anche da allenatore. Ha più personalità di Cristiano Ronaldo' - TheOlogoOlutoye : RT @GoatCF: Most Goals in a UCL Campaign: Cristiano Ronaldo - 17 Cristiano Ronaldo - 16 Cristiano Ronaldo - 15 Still on the top. ?? https:… - koe_mts : RT @CR7Brasil: ?? | Cristiano Ronaldo e o novo mister, Andrea Pirlo. -