Covid Napoli, ressa dei tamponi al Cotugno: è psicosi Coronavirus tra i giovani (Di martedì 25 agosto 2020) Dalla vacanza al tampone: sono centinaia i giovani rientrati per lo più da Sardegna e Puglia in fila nelle ultime ore al Cotugno per il test anti-Covid, tra ansie da contagio, contatti... Leggi su ilmattino

HuffPostItalia : Nonna Liana a 100 anni sconfigge il Covid e guarisce dalla frattura al femore a Napoli - marcoconterio : ?? Andrea #Petagna del #Napoli è positivo al #Covid_19 . Asintomatico, è in quarantena a casa. - Enrico_Liano : RT @HuffPostItalia: Nonna Liana a 100 anni sconfigge il Covid e guarisce dalla frattura al femore a Napoli - SteAlbamonte : .@Briatore ricoverato per #covid. Nei giorni scorsi aveva duramente attaccato il #governo per le sue misure di cont… - Notiziedi_it : Traghetto Milazzo-Eolie-Napoli, marittimo ha la febbre: scattano le procedure anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid Napoli, ressa dei tamponi al Cotugno: è psicosi Coronavirus tra i giovani Il Mattino Castel Di Sangro ritiro aperto, ma gli allenamenti sono già sold-out

Ritiro aperto a Castel di Sangro: tutte le informazioni su come assistere agli allenamenti del Napoli. Intanto De Laurentiis eslode. Mille posti al giorno, prenotazione obbligatoria e turnazione neces ...

Castel di Sangro, protocolli anti-contagio per i tifosi del Napoli: tutte le norme da seguire

Napoli impegnato in ritiro: possibile assistere ai match, ma gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi. Indicazioni sulle precauzioni da rispettare per assistere ...

Ritiro aperto a Castel di Sangro: tutte le informazioni su come assistere agli allenamenti del Napoli. Intanto De Laurentiis eslode. Mille posti al giorno, prenotazione obbligatoria e turnazione neces ...Napoli impegnato in ritiro: possibile assistere ai match, ma gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi. Indicazioni sulle precauzioni da rispettare per assistere ...