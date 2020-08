Covid, l'infettivologo Galli: 'Siamo ancora lontani da un vaccino certo per tutti' (Di martedì 25 agosto 2020) 'Siamo abbastanza lontani dalle certezze su un contro la '. I 'progetti di vaccino sono una ventina in giro per il mondo', ma nessuno è giunto al punto da farci dire che 'Siamo a un passo da poterlo ... Leggi su leggo

infoitsport : Mihajlovic covid, l'infettivologo. 'Trapianto non recente, meno rischi' - enricoparenti2 : Infettivologo Galli su nuovi ricoveri COVID-19: 'nulla di paragonabile alla prima ondata' - VELIAGT : RT @mattinodinapoli: Covid, l'infettivologo Galli: «Siamo ancora lontani da un vaccino certo per tutti» - mattinodinapoli : Covid, l'infettivologo Galli: «Siamo ancora lontani da un vaccino certo per tutti» - Orthodoxe : Infettivologo Galli su nuovi ricoveri COVID-19: 'nulla di paragonabile alla prima ondata': -