Covid: in Sardegna 63 positivi al Billionaire. Briatore ricoverato al San Raffaele (Di martedì 25 agosto 2020) Torna sotto quota mille il numero dei nuovi contagi in italia, ma con molti meno tamponi. L'attenzione sull'andamento dell'epidemia resta massima: osservata speciale la Sardegna, con un focolaio in ... Leggi su tg.la7

lucatelese : Sulla Sardegna, presunto “nuovo centro mondiale del contagio da Covid” è in atto una criminale campagna di allarme… - Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - petergomezblog : sardegna, Sottovento chiuso: il gestore ha il covid ed è grave. Ecco perché lo storico locale era rimasto aperto (c… - franzisksksksk : RT @Iperborea_: Oggi devo fare un Twitter detox perché, leggendo le ultime notizie riguardo alcuni personaggi famosi, la Sardegna e il Covi… - bundolo48 : RT @lorenzotosa: Ricapitolando. Vive e paga le tasse a Montecarlo. Infetta e si infetta in Sardegna. Si fa curare a Milano. Auguro a #Briat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna Covid in Sardegna, la Costa Smeralda è solo una parte Corriere della Sera Covid-19, focolaio al Billionaire: Briatore ricoverato

“Altri 52 contagiati tra i dipendenti del Billionaire, e anche lo stesso Flavio Briatore risultato positivo e ricoverato a Milano: spero tanto che tutti loro guariscano presto e non vadano incontro a ...

Sardegna, da isola Covid-free a principale focolaio d’Italia

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

“Altri 52 contagiati tra i dipendenti del Billionaire, e anche lo stesso Flavio Briatore risultato positivo e ricoverato a Milano: spero tanto che tutti loro guariscano presto e non vadano incontro a ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...