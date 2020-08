Covid, il bollettino di oggi: 878 nuovi contagi, +519 attuali positivi (Di martedì 25 agosto 2020) Covid bollettino 25 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 878 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 953, registrati ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 261.174 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 4, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.444. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi fanno un notevole balzo in avanti rispetto a ieri, oggi sono 19.714, con un incremento di 519 in 24 ore. I guariti sono 206.015, 353 più di ieri. Da ieri si registrano +13 pazienti ricoverati per il coronavirus, uno in più in terapia ... Leggi su urbanpost

