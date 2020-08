Covid, Galli: “Pochi ricoveri, situazione non paragonabile alla prima ondata” (Di martedì 25 agosto 2020) L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, conferma che attualmente la situazione è meno grave rispetto a marzo. I numeri dei contagi da Covid-19 hanno fatto temere a molti italiani di dover rivivere una situazione simile a quella vissuta pochi mesi prima. Tuttavia nei giorni scorsi il ministro della Salute ha spiegato che non si … L'articolo Covid, Galli: “Pochi ricoveri, situazione non paragonabile alla prima ondata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

