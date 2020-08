Covid. Focolaio nell’agro aversano: “Situazione assai critica. Mascherina obbligatoria tutto il giorno” (Di martedì 25 agosto 2020) Teverola. Sale a 13 il totale dei positivi nella cittadina del casertano. Il mini Focolaio di Teverola desta molta preoccupazione. Ad annunciarlo è il primo cittadino attraverso un post su Facebook. L’annuncio del sindaco Dopo aver avuto, fino a stamane, conferma dall’Asl dell’assenza di nuovi contagi, ci è appena giunta la comunicazione di altri 4 … L'articolo Covid. Focolaio nell’agro aversano: “Situazione assai critica. Mascherina obbligatoria tutto il giorno” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - LaStampa : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - Agenzia_Ansa : Focolaio #Covid in club a Porto Cervo, 20enne romana ricoverata #ANSA - VaniaDelli : RT @Antigon25386936: Nudi con la mascherina, non credo ci siano stati... Anche i batteri, oltre al virus, avranno ballato la samba: almeno… - Antigon25386936 : Nudi con la mascherina, non credo ci siano stati... Anche i batteri, oltre al virus, avranno ballato la samba: alme… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Focolaio Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Sky Tg24 Siamo la provincia con più nuovi casi in Regione

Romagna si sono registrati 31.031 casi di positività, 116 in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.Dei 116 nuovi c ...

L'EPIDEMIA

Quando i mini focolai delle scorse settimane sembravano archiviati, Salerno torna a fare i conti con il nuovo coronavirus a causa dei rientri dalle vacanze. Sotto osservazione c'è proprio la Sardegna.

