Covid, “Flavio Briatore positivo al coronavirus: ricoverato a Milano” (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. E da lunedì 24 agosto si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo rivela il settimanale L’Espresso. Nei giorni scorsi Briatore è stato protagonista di una dura polemica con il governo e con il sindaco di Arzachena in Sardegna riguardo alla chiusura delle discoteche. Fra queste anche il suo Billionaire di Porto Cervo. Proprio tra i dipendenti del locale di Briatore sono risultate positive al coronavirus oltre 50 persone. L'articolo Covid, “Flavio Briatore positivo al coronavirus: ricoverato a Milano” proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip

