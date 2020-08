Covid, direttore Spallanzani: “Vaccino pronto solo nel 2021” (Di martedì 25 agosto 2020) Covid, bisognerà resistere altri sei mesi prima del vaccino definitivo. Lo assicura Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani. Ecco a che punto è la sperimentazione attuale. Altri sei mesi di battaglia, poi, in un caso o nell’altro, la soluzione anti-Covid dovrebbe venir fuori. E’ questo quanto riferito da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani, intervistato … L'articolo Covid, direttore Spallanzani: “Vaccino pronto solo nel 2021” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

