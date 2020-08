Covid, così il trasporto sugli scuolabus: salita studente dopo che il compagno si sarà seduto (Di martedì 25 agosto 2020) La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. L?assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli... Leggi su ilmattino

CarloCalenda : Qui siamo oltre. Tutto questo macello per i “girelli”: procedure di gara in deroga, tempi di consegna ballerini, fo… - HuffPostItalia : Covid, Oms: 'Così l'Italia arriva a 4mila casi al giorno. Finora poche sanzioni' - lucianonobili : Non é così, Roberto. Se lo avessimo fatto, oggi Salvini governerebbe l’Italia coi pieni poteri, avrebbe gestito l’e… - mischiefsmerlin : Comunque pensavo che mi manca un sacco la me pre covid non so se ha senso perché non so spiegare cosa intendo ma è così - GennaroElisa : RT @Ta_nu76: 60 migranti che lavoravano CLANDESTINAMENTE al #bilionaire sono stati messi in #quanrantonovena dal proprietario #Briatore che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Daniele Novara: «In classe con la mascherina dai 6 anni. Così la scuola si è fatta commissariare dalla sanità» Corriere della Sera