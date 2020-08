Covid, ad Avellino muore 69 enne: era clinicamente guarito (Di martedì 25 agosto 2020) E’ morto questa mattina, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, un 69 enne residente a Santa Lucia di Serino ricoverato per Covid-19 e nel frattempo guarito. L’uomo era arrivato in gravi condizioni alla Città ospedaliera il 4 luglio scorso. Ricoverato nella terapia intensiva del Covid Hospital, il 18 agosto era risultato negativo a due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore ed era stato trasferito il giorno successivo, sempre intubato, in una camera di isolamento a pressione negativa del reparto di Rianimazione della palazzina centrale. Il 69enne, clinicamente guarito dal coronavirus, era affetto da diverse patologie e non era mai ... Leggi su ildenaro

