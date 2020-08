Covid, 4 mesi di ricovero e 28 tamponi: Marco riabbraccia la famiglia (Di martedì 25 agosto 2020) 28 tamponi e 115 giorni di ricovero in ospedale. Era il 31 marzo quando Marco Carrara, 43 anni, originario di Albino uno del comuni nel bergamasco, maggiormente colpiti dal Coronavirus, è entrato in ospedale e ha lasciato la sua casa e la sua famiglia. Pochi giorni prima aveva perso il padre, morto per Coronavirus. Leggi su vanityfair

lucianonobili : Roma sprofonda nel degrado ma ha anche motivi di orgoglio. Un immenso grazie allo #Spallanzani, a chi lo guida e a… - HuffPostItalia : Fuori dal tunnel del Covid dopo 5 mesi in terapia intensiva 'Questi medici mi hanno salvato' - Tg3web : Javier Chunga non ce l'ha fatta, l'infermiere di Como che 3 mesi fa è stato contagiato dal covid nel reparto di ter… - CocoSafor : RT @DebAttanasio: Primo caso di recidiva di Covid in un uomo di Hong Kong di 33 anni. Senza protezione in Spagna, ha contratto un ceppo div… - stechieri : RT @_House_M_D: HONG KONG Ricontagiato dal Covid a 4 mesi dalla prima infezione A questo punto potrei ipotizzare che la memoria anticorpale… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mesi Covid, direttore Spallanzani: «Dobbiamo resistere altri 6 mesi, speranze anche dalle nuove cure» Il Messaggero Scuola, riapertura sempre più incerta, vertice di governo alla ricerca di soluzioni

07:32Scuola, riapertura sempre più incerta, vertice di governo alla ricerca di soluzioni 07:26Palermo, ordigno al porto: ipotesi sgombero per il carcere Ucciardone 01:22Sicilia, scossa di terremoto a ...

La rincorsa di Donald Trump

Primo giorno della convention repubblicana, Trump parla ancora prima dell'inizio della kermesse. Sul palco il primo di tanti famigliari. Nikky Haley stella nascente del partito e la difesa impossibile ...

07:32Scuola, riapertura sempre più incerta, vertice di governo alla ricerca di soluzioni 07:26Palermo, ordigno al porto: ipotesi sgombero per il carcere Ucciardone 01:22Sicilia, scossa di terremoto a ...Primo giorno della convention repubblicana, Trump parla ancora prima dell'inizio della kermesse. Sul palco il primo di tanti famigliari. Nikky Haley stella nascente del partito e la difesa impossibile ...