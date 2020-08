Covid-19, staff del Billionaire: condizioni Briatore stabili e buone (Di martedì 25 agosto 2020) Lo staff del Billionaire ha diffuso un comunicato per informare che "Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all`Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo". Quindi "l`imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico". La nota non fa riferimento esplicito alla diagnosi di positività al coronavirus e sullo stato di salute dell'imprenditore spiega: "Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore". Leggi su ilfogliettone

