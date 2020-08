Covid-19, otto positivi nel salernitano: cinque in un’azienda di Eboli (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Secondo il bollettino dell’Asl diramato questa mattina, in provincia di Salerno, sono stati rilevati 8 casi positivi di cui: 5 a Eboli (si tratta di extracomunitari che lavorano in una azienda del posto); 1 a Scafati, 1 a Campigliano (di S.Cipriano Picentino) e 1 a Bellizzi/Montecorvino Rovella, tutti e tre recentemente rientrati dalla Sardegna. Anche il sindaco del comune capoluogo, Vincenzo Napoli ha, intanto, fatto un punto della situazione sui casi di contagio registrati nella città di Salerno. Dal 13 agosto, si sono contati 23 casi quattro dei quali rientrati da fuori regione. In totale, in questa seconda fase di contagi sono 60 i positivi nella città di Salerno la metà dei quali risulta guarita. L'articolo Covid-19, ... Leggi su anteprima24

LaStampa : In otto mesi abbiamo esaurito cibo, acqua e spazio che la natura ci offre. Il lockdown per il Covid ha ritardato la… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Covid, Otto giorni per il tampone: controlli inutili a Malpensa - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Covid, Otto giorni per il tampone: controlli inutili a Malpensa - Notiziedi_it : Covid, otto giorni per il tampone: controlli inutili a Malpensa - RassegnaZampa : #Covid, Otto giorni per il tampone: controlli inutili a Malpensa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid otto Covid, Otto giorni per il tampone: controlli inutili a Malpensa Il Messaggero Suicidio a Caserta, si lancia dal ponte e muore dopo un volo di 50 metri

È diventato il «ponte dei suicidi». E anche questa volta, si è anche frugato, tra i pochi filmati delle telecamere, per capire la dinamica dell'ennesimo insano gesto. Poco dopo le otto di ieri mattina ...

Coronavirus, scienziati ora a caccia degli «iperdiffusori»

Monatti cercasi. Quei soggetti, cioé, per i quali il virus è amico, non li fa ammalare pur essendo presente e riproducendosi («replicandosi»), nel loro organismo, in maniera sorprendentemente alta. Es ...

È diventato il «ponte dei suicidi». E anche questa volta, si è anche frugato, tra i pochi filmati delle telecamere, per capire la dinamica dell'ennesimo insano gesto. Poco dopo le otto di ieri mattina ...Monatti cercasi. Quei soggetti, cioé, per i quali il virus è amico, non li fa ammalare pur essendo presente e riproducendosi («replicandosi»), nel loro organismo, in maniera sorprendentemente alta. Es ...