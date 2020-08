“Cosa mi ha detto Zangrillo”. Briatore, il segnale ignorato: quel giorno con Porro, l'inizio del “raffreddore” di mister Billionaire | Video (Di martedì 25 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli ha preso quasi sul personale il caso di Flavio Briatore, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. In particolare la giornalista di Tpi ha ricostruito l'ultima settimana di mister Billionaire, basandosi soprattutto sull'intervista concessa a Nicola Porro lo scorso 19 agosto. Briatore era già andato via dalla Sardegna e si trovava a Montecarlo, ma non sospettava di avere il coronavirus nonostante alcuni segnali di allarme: “Abbiamo tre-quattro morti al giorno, gente che era già malata e anziana. Io ho parlato stamattina con Alberto Zangrillo, mi ha detto ‘è un raffreddore'. Io l'altro giorno ho avuto anche la febbre. Era un raffreddore, non esistono ... Leggi su liberoquotidiano

