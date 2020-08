“Cosa hanno fatto…”. Viviana e Giole, la rabbia del Soccorso alpino siciliano (Di martedì 25 agosto 2020) “Avremmo potuto dare una mano per la ricerca di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Noi siamo specializzati in questo tipo di ambienti. Ci resta la grande amarezza di non avere potuto partecipare alle ricerche”. E’ l’amaro sfogo con l’Adnkronos di Franco Del Campo, Presidente del Soccorso alpino e speleologico siciliano, che denuncia di non essere stato coinvolto nelle ricerche della deejay di 43 anni di Venetico (Messina) scomparsa il 3 agosto con il figlio Gioele e poi trovata morta l’8 agosto. Mentre il piccolo di 4 anni è stato trovato morto il 19 agosto, sempre nei boschi di Caronia (Messina) da un volontario, un ex carabiniere in congedo. “La norma prevede che quando c’è una ricerca in zone montane o impervie l’attività di ricerca di una ... Leggi su caffeinamagazine

