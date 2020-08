Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 25 agosto (Di martedì 25 agosto 2020) I numeri coronavirus 25 agosto mostrano ancora una volta una lieve diminuzione dei contagi sul territorio nazionale. Se nella giornata di ieri, complice anche il week-end appena trascorso, si era tornati nuovamente sotto quota mille contagi in 24 ore, oggi il nuovo bollettino del ministero della Salute fa segnare 870 nuovi contagi e 4 nuovi decessi. Il totale delle persone colpite da coronavirus in Italia è di 260.870, con 35.445 morti. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 agosto Numeri coronavirus 25 agosto, cosa c’è ... Leggi su giornalettismo

