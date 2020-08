Corsico, polemica sui (vecchi) post inneggianti al Duce del candidato sindaco forzista (sostenuto da Italia Viva) (Di martedì 25 agosto 2020) Era già salito agli onori delle cronache perché sostenuto, nella sua corsa al municipio di Corsico, nel milanese, da una inedita coalizione tra Forza Italia e Italia Viva. Nelle ultime ore sta facendo parlare per altri motivi: Roberto Mei, dal 1999 consigliere del comune a sud di Milano, è finito al centro di molte polemiche per alcuni suoi post omaggio a Benito Mussolini scritti tra il 2010 e il 2012. In uno veniva condivisa una citazione tratta dal testamento politico del Duce. In un altro post invece Mussolini veniva definito “nonno”: «Ti verrò a trovare al più presto», scriveva Mei. Immancabile poi l’attacco al 25 aprile, Festa della Liberazione dal ... Leggi su open.online

