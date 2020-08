Corri vecchia America, corri (Di martedì 25 agosto 2020) Articolo pubblicato in occasione dei 35 anni di Born to Run, sulla Domenica del Sole 24 Ore. La prossima volta che «Time» vorrà dedicare una copertina al «grande romanzo Americano», come ha fatto la settimana scorsa con l’ultimo libro dello scrittore Jonathan Franzen, dovrebbe fare una semplice ricerca d’archivio e ripescare la sua cover del 27 ottobre 1975. La stessa cosa dovrebbe fare il suo concorrente «Newsweek». Stessa ricerca, stessa data. Quel giorno di ottobre di trentacinque anni fa, le copertine delle due grandi riviste Americane segnalarono ai lettori «il nuovo genio del rock» («Time») e «la nascita di una rock star» («Newsweek»). L’immagine era di un ragazzo magro e barbuto di venticinque anni: Bruce Springsteen. Qualche settimana ... Leggi su linkiesta

