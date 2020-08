Coronavirus ultime notizie: calo contagi, ma attenzione alle ricadute (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: c’è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona è che calano i contagi nel nostro Paese rispetto agli ultimi giorni (ma anche a fronte di un calo considerevole di tamponi effettuati), la cattiva è che il virus può colpire due volte la stessa persona. Andiamo con ordine e iniziamo dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile con i dati aggiornati a lunedì 24 agosto 2020.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: calano i contagi, ma con meno tamponi effettuati Calano i nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia rispetto alle ultime giornate. I nuovi positivi sono infatti ... Leggi su termometropolitico

MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 agosto: 1.210 nuovi casi e 7 morti nelle ul... - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In 953 nuovi casi e 4 decessi. Tamponi in forte calo - ScrivoLibero : #Sicilia, #Coronavirus: salgono i contagi nelle ultime 24 ore - - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Coronavirus Sicilia, 65 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. DIRETTA -