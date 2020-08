Coronavirus, tac di polmoni sani e colpiti da Covid: le foto (Di martedì 25 agosto 2020) Le foto a fine articolo. Tac di polmoni sani e colpiti da Covid: "Da mostrare a chi fa ancora il pi**a". Una foto che mostra due diverse tac: una eseguita sui polmoni di un paziente sano (a sinistra), un'altra sui polmoni di un paziente colpito da Coronavirus. A postare l’immagine è il giornalista Gianluigi Nuzzi sul proprio profilo Facebook. Mentre i nuovi contagi tornano pericolosamente a salire - l'ultimo bollettino del ministero della Salute ha comunicato 1.210 nuovi casi - il giornalista prende posizione contro chi ancora nega i pericoli del Coronavirus. (Continua...) La differenza tra le due tac è evidente: nel caso del paziente infetto dal virus, infatti, in bianco sono fin ... Leggi su howtodofor

