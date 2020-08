Coronavirus, staff di Briatore: 'Condizioni stabili e buone' (Di martedì 25 agosto 2020) 'Le Condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone'. E' quanto fa sapere lo staff di Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Coronavirus. '... Leggi su tgcom24.mediaset

Le condizioni di Flavio Briatore, positivo al Coronavirus, sono “stabili e buone”. Lo ha comunicato lo staff dell’imprenditore con una nota. Briatore “domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi ...Milano, 25 agosto 2020 - Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva, second ...