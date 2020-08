Coronavirus: sospese le prove di Ballando con le stelle, Samuel Peron positivo. Negativa la sua partner, Rosalinda Celentano (Di martedì 25 agosto 2020) Il noto ballerino di Ballando con le stelle, Samuel Peron, è risultato positivo ad un primo tampone ‘veloce’ a cui è stato sottoposto insieme agli altri partecipanti della nuova edizione del programma di Rai1, condotto da Milly Carlucci nel primo giorno di prove. Di conseguenza sono state sospese le prove per due giorni, in ottemperanza al protocollo Rai sulla sicurezza in tema di contenimento della pandemia. Negativa al test la sua partner Rosalinda Celentano. Domani Peron e gli altri faranno il test molecolare. Se il ballerino dovesse risultare ancora positivo si valutera’ il da farsi, mentre le ... Leggi su meteoweb.eu

