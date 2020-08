Coronavirus, Sileri: “Situazione migliore, ma non illudiamoci” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “Nel nostro Paese, oggi, abbiamo una situazione completamente diversa rispetto a quella dei mesi passati e questo e’ il cuore della comunicazione da trasferire ai cittadini che ad oggi sono preoccupati per un nuovo lockdown. La situazione, sebbene continuiamo a seguirla con estrema attenzione, oggi e’ diversa, migliore, ma senza cedere all’illusione: il virus c’e’ e i casi continueranno ad esserci”. Lo scrive in un post su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Leggi su dire

Che si tratti di un medico o di un infermiere, la figura dell'esperto di salute presente nelle scuole piace sia agli esperti che ai politici, dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa al direttore ...

