Coronavirus Sardegna, altri 52 positivi tra i dipendenti del Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. L'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats - ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - WRicciardi : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Per mia mamma sono un’incosciente - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,6% Regioni con… - fisco24_info : Coronavirus, calano i contagi in Italia 52 nuovi positivi al Billionaire: In Sardegna chiude anche il Sottovento do… - simonedallora : RT @SkyTG24: Coronavirus Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire -