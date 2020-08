Coronavirus Sardegna, 63 positivi tra i dipendenti del Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sono 63 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire , il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore: lui stesso sarebbe ricoverato . L'esito dei tamponi conferma di ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - zazoomblog : Coronavirus Sardegna 63 positivi tra i dipendenti del Billionaire - #Coronavirus #Sardegna #positivi - marcellone8 : RT @Robertam_63: 'Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus' . Mentre il #Billionaire risulta il mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sardegna

Nel frattempo, salgono a 52 i nuovi positivi al Coronavirus al Billionaire, il locale di Briatore in Sardegna chiuso il 17 agosto dopo una violenta polemica sui social col sindaco di Arzachena, ...L'imprenditore - proprietario del Billionaire, locale di Porto Cervo in Sardegna dove è stato individuato un focolaio di Covid-19 - si troverebbe all'Irccs di via Olgettina da un paio di giorni.