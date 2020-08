Coronavirus, rallenta ancora la crescita dei contagi: 878 in 24 ore (Di martedì 25 agosto 2020) rallenta ancora la crescita dei contagi da Coronavirus dopo l'aumento degli ultimi giorni: nelle scorse 24 ore i nuovi casi sono stati 878 contro i 953 rilevati lunedì, mentre le nuove vittime sono 4, ... Leggi su tgcom24.mediaset

