Coronavirus – Positivo anche Flavio Briatore: ricoverato al San Raffaele in condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) anche Flavio Briatore è risultato Positivo al Coronavirus. Il famoso imprenditore italiano, secondo quanto si legge sulle pagine de L’Espresso, sarebbe stato ricoverato nella giornata di lunedì presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Attualmente non si trova in terapia intensiva seppur le sue condizioni siano state descritte come ‘serie’. Aumentato i numeri legati al focolaio del Billionaire, locale (chiuso dal 17 agosto, ndr) gestito dallo stesso Flavio Briatore in Sardegna: nelle ultime ore registrati altri 52 casi di contagio. Intanto a Porto Cervo ha chiuso un altro storico locale, il Sottovento, sempre per ragioni legate all’aumento di casi di ... Leggi su sportfair

