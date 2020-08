Coronavirus: per l'Italia 27,4 miliardi di aiuti Ue da Sure (Di martedì 25 agosto 2020) BRUXELLES - La Commissione europea ha presentato proposte al Consiglio Ue per l'attivazione di un sostegno finanziario complessivo di 81,4 miliardi di euro per 15 Paesi, tra cui l'Italia, per ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - giustino : RT @genovapostnews: Coronavirus, Toti: “No al tampone per chi arriva dalla Sardegna, evitiamo spettacolarizzazioni” - PAOLOVINCI82 : RT @CesareSacchetti: Non solo Briatore non era grave. Non sarebbe stato nemmeno positivo al Covid. In altre parole, i media hanno fabbricat… -