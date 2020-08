Coronavirus Ostia, riapre lo stabilimento Kursaal (Di martedì 25 agosto 2020) Ostia, riapre lo stabilimento Kursaal chiuso in via preventiva dopo che alcuni ragazzi erano risultati positivi al Coronavirus. Lo stabilimento è stato chiuso per la sanificazione dei locali e per effettuare i controlli di rito su tutto lo staff. Sono di nuovo attivi anche tutti i servizi offerti dalla struttura: stabilimento, ristorazione ed attività sportive. Leggi anche:Coronavirus Ostia, provvedimento di chiusura anche per il Kursaal su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Coronavirus, a Ostia chiuso stabilimento: 'A festa di Ferragosto otto ragazzi positivi' - CorriereCitta : Coronavirus Ostia, riapre lo stabilimento Kursaal - uroandrologia : RT @Affaritaliani: Scandalo Coronavirus all'ospedale di Ostia La tenda anti Covid usata per i rifiuti - Affaritaliani : Scandalo Coronavirus all'ospedale di Ostia La tenda anti Covid usata per i rifiuti - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Scandalo Coronavirus al Grassi di Ostia La tenda anti Covid usata per i rifiuti -