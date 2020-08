Coronavirus, Oms: "Reinfezioni da Covid? Numeri molto bassi" (Di martedì 25 agosto 2020) Il giorno dopo la notizia del 33enne di Hong Kong che si è reinfettato di Coronavirus dopo un viaggio in Spagna, interviene l'Organizzazione mondiale della sanità, Oms ,, che conferma in sostanza lo ... Leggi su quotidiano

istsupsan : Il web ?? è pieno di disinformazione sul #Covid19, ricorda l'Oms, che dà 2? semplici regole: ??Prima di condividere u… - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - infoitsalute : Coronavirus, Oms: 'Reinfezioni da Covid? Numeri molto bassi' - 12qbert : RT @solagimma: #COVID19 #Covid_19 la grande truffa Video contro OMS - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: anche i #GIOVANI rischiano #DANNI a #CUORE e #RENI, pugno duro dell'OMS contro CHI viola le #REGOLE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms

Sono stati meno di mille (953) i contagi da coronavirus di ieri in Italia, seppure a fronte di 21 mila tamponi in meno, mentre nuovi focolai si fanno strada in Francia e Spagna e a Gaza torna un lockd ...GINEVRA - I numeri di re-infezioni da Covid-19 sono «molto, molto bassi», ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) commentando oggi l'annuncio di un caso di re-infezione confermato a ...