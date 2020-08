Coronavirus, oggi solo 4 morti e netto calo dei nuovi casi positivi nonostante il boom di tamponi. Gli ospedali restano semi vuoti [DATI e DETTAGLI] (Di martedì 25 agosto 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati appena 4 morti, 353 guariti e 878 nuovi casi su 72.341 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,21% dei tamponi effettuati, il dato più basso degli ultimi dieci giorni e inferiore della metà rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lazio (143),Campania (138), Veneto (119), Lombardia (119), Emilia Romagna (65) e Piemonte (57). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 261.174 casi totali 35.445 morti 206.015 guariti Il pazienti attualmente ... Leggi su meteoweb.eu

