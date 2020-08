Coronavirus, nuovo boom di contagi a Napoli e provincia: oggi 109 positivi (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Torna l’incubo Coronavirus in Campania dove per il terzo giorno consecutivo si registrano oltre 100 contagi. Sono 138, infatti, le persone risultate positive al tampone nella regione (di cui 23 relativi a persone rientrate dalla Sardegna e 18 dall’estero) ad esito di 3.620 tamponi esaminati. Preoccupanti i dati sulla situazione del contagio a Napoli e nell’hinterland. Sono 58 i casi registrati in città, mentre 51 quelli in provincia. Ecco la mappa di tutti i contagi ed i casi positivi in provincia: Portici 6, Sant’Antonio Abate 4, Somma Vesuviana 3, Volla 3, San Sebastiano al Vesuvio 4, Saviano 1, Cercola 1, Casamarciano 1, Pomigliano ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Coronavirus Corea del Sud, di nuovo scuole chiuse a Seul. FOTO - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - ilpost : La Corea del Sud ha richiuso la maggior parte delle scuole di Seul, dopo un aumento dei casi di coronavirus - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 24 nuovi casi in Sicilia. Restano 63 ricoveri) è stato pubblicato su: Tempo Strett… - initalianews : #Coronavirus, Nuovo caso di positività a #Colleferro. #25agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Cosa sappiamo della reinfezione da nuovo coronavirus Wired.it Coronavirus, focolaio in provincia di Treviso: i contagiati salgono a 182. Nuove regole per i lavoratori dell’Aia di Vazzola

Ballando con le stelle a rischio: Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Coronavirus – VIDEO

Rosalinda Celentano e Samuel Peron sono risultati positivi al Coronavirus, la nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe slittare ancora La nuova edizione di Ballando con le stelle condotta da ...

