Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Torna a piegare verso il basso, dopo diversi giorni di aumento, la curva epidemica in Italia: oggi 953 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 1.210). Pesa come sempre l'"effetto weekend", con il conseguente calo dei tamponi: 45.914 oggi contro i 67.371 di ieri. Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale così a 260.298. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni con piu' casi sono Lazio (146), Emilia Romagna, Campania e Veneto (tutte a 116) e solo quarta la Lombardia (110). Tre regioni non segnalano nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. In calo rispetto a ieri anche i decessi: 4 oggi contro i 7 ... Leggi su agi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.210 nuovi contagi e 7 morti più di ieri - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - GianBoe : RT @francescatotolo: Sono 65 i nuovi casi di #COVID19 registrati in #Sicilia nelle ultime 24 ore, 58 di questi sono #migranti a #Lampedusa.… - Radiopescara : Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi AGI - Agenzia Italia Coronavirus: tornano i contagi nel Vco, da Ferragosto sono 14 e sei solo domenica

Per settimane nel Vco non si sono registrati nuovi casi di coronavirus. Ma dopo Ferragosto la catena del contagio è ripartita. In una decina di giorni sono stati diagnosticati 14 nuovi positivi. Di ...

"Nulla di paragonabile alla prima ondata. Vaccinarsi presto contro influenza"

L’infettivologo Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, in una intervista al Corriere della Sera invita a valutare nella giusta prospettiva i dati sull’aumento di nuovi casi di Covid 19 ...

Per settimane nel Vco non si sono registrati nuovi casi di coronavirus. Ma dopo Ferragosto la catena del contagio è ripartita. In una decina di giorni sono stati diagnosticati 14 nuovi positivi. Di ...L’infettivologo Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, in una intervista al Corriere della Sera invita a valutare nella giusta prospettiva i dati sull’aumento di nuovi casi di Covid 19 ...