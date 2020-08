Coronavirus, nuovi casi ancora in calo (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 878 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano ad un totale di 19.714 persone attualmente contagiate. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 261.174. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 4, arrivando ad un totale di 35.445. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.058 (solo 13 in più di ieri), dei quali 66 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 18.590 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 72.341, per un totale di 8.125.892. Il Molise è l’unica regione che nelle ultime 24 ore non ha registrato nemmeno un positivo, mentre la regione che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - you_trend : ?? #Coronavirus: tra i nuovi casi la percentuale di asintomatici è cresciuta rispetto a qualche mese fa ?? Tuttavia… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Vaccini, nuovi farmaci e altre notizie sul coronavirus. - caterinacorda1 : RT @FaberVonCastell: E intanto sono arrivati anche i nuovi campi di concentramento per i sani. L'epoca del #COVID__19 somiglia sempre di pi… -