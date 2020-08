Coronavirus, non si fermano i contagi a Latina e provincia: 10 i nuovi casi (Di martedì 25 agosto 2020) Continuano i contagi da Coronavirus a Latina e provincia. In modo particolare si registrano oggi 10 nuovi casi così ripartiti: 5 a Latina, 2 a Cisterna, 1 a Lenola, 1 a Sermoneta ed 1 ad Aprilia. Di questi 9 sono trattati a domicilio mentre uno è ricoverato. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 2.151 casi attualmente positivi, ancora contagi di rientro. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

