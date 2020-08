Coronavirus, Miguel Bosè “negazionista”: bloccato da Twitter (Di martedì 25 agosto 2020) Il cantante e attore Miguel Bosè bloccato da Twitter: diffondeva fake news sul Coronavirus e invitava a partecipare a “strane” manifestazioni. Un altro volto noto della tv al centro della polemica in relazione alla vicenda del Coronavirus. Ormai sembra essere diventata a tutti gli effetti una telenovela. Ogni tanto, in giorni differenti tra loro, un cantante, un attore o, appunto, un personaggio noto all’opinione pubblica si “diverte” a spararla grossa su una delle situazioni più catastrofiche del terzo millennio: la pandemia da Coronavirus. Questa volta è il turno di Miguel Bosè, famosissimo cantante e attore spagnolo. Quest’ultimo utilizzava il suo profilo Twitter per diffondere fake news ... Leggi su bloglive

C’è una svolta sulla vicenda che interessa Miguel Bosé. Solo qualche giorno fa, in un video che è stato postato sui social, il cantante si era esposto in prima linea contro il virus e contro l’utilizz ...

