Coronavirus, Mastroianni: “Basta poco passare da 1000 e 4000 casi” (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, secondo Il direttore delle Malattie Infettive dell’Umberto I di Roma, questi ultimi giorni di agosto sono fondamentali per l’autunno Secondo Claudio Mastroianni, il direttore delle Malattie Infettive dell’Umberto I di Roma, basta poco che il contagio da Coronavirus salga da mille a quattromila casi al giorno. Questa settimana cruciale per capire cosa potrà succedere in autunno quando si prevedere la paventata seconda ondata. “Dobbiamo stare in allerta”, dice in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, considerando che da giorni i dati del contagio si aggirano attorno ai mille. “Se la crescita continua non ci vuole nulla ad arrivare a quota due, tremila o quattromila” perché i contagi, spiega, sono soggetti a un forte effetto ... Leggi su bloglive

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, l’infettivologo #Mastroianni: 'Cruciali gli ultimi giorni di agosto. Arrivare da 1.000 a 4 mila casi… - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: CORONAVIRUS / L'INTERVISTA Parla Claudio Mastroianni, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico Umberto I e o… - bastaCasta : RT @fattoquotidiano: CORONAVIRUS / L'INTERVISTA Parla Claudio Mastroianni, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico Umberto I e o… - anna95859997 : RT @fattoquotidiano: CORONAVIRUS / L'INTERVISTA Parla Claudio Mastroianni, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico Umberto I e o… - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: CORONAVIRUS / L'INTERVISTA Parla Claudio Mastroianni, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico Umberto I e o… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mastroianni Coronavirus, l'infettivologo Mastroianni: "Cruciali gli ultimi giorni di agosto. Arrivare da 1.000 a 4 mila casi non ci vuole nulla" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Coronavirus, Mastroianni: “Basta poco passare da 1000 e 4000 casi”

Coronavirus, secondo Il direttore delle Malattie Infettive dell’Umberto I di Roma, questi ultimi giorni di agosto sono fondamentali per l’autunno Secondo Claudio Mastroianni, il direttore delle Malatt ...

Coronavirus Cosenza, positivo il dipendente di un ristorante: in quarantena tutti i suoi contatti

Si è rivolto ai sanitari dopo aver manifestato i sintomi del Covid e dopo l’esito positivo del tampone, è stato ricoverato nel plesso di Malattie infettive dell’Annunziata. Si tratta di un giovane lav ...

Coronavirus, secondo Il direttore delle Malattie Infettive dell’Umberto I di Roma, questi ultimi giorni di agosto sono fondamentali per l’autunno Secondo Claudio Mastroianni, il direttore delle Malatt ...Si è rivolto ai sanitari dopo aver manifestato i sintomi del Covid e dopo l’esito positivo del tampone, è stato ricoverato nel plesso di Malattie infettive dell’Annunziata. Si tratta di un giovane lav ...