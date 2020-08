Coronavirus, lo sfogo dell’operatrice sanitaria: “La notte non dormo, ho paura” (Di martedì 25 agosto 2020) Terrorizzata dal rischio che si torni alle restrizioni del lockdown, un’operatrice sanitaria si scaglia contro chi trasgredisce le norme anti Coronavirus. Dopo mesi di inviti da parte del governo e del cts al rispetto delle regole, in questo agosto siamo tornati al timore di una diffusione virale del contagio in Italia. Il numero di casi … L'articolo Coronavirus, lo sfogo dell’operatrice sanitaria: “La notte non dormo, ho paura” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Enki2270 : RT @ncigniere: @nicmad84 E invece... ?? - zazoomblog : Coronavirus lo sfogo della soccorritrice di Milano: La notte non dormo ho paura di dover tornare a stare da sola -… - zazoomblog : Antonella Mosetti ha il Coronavirus: lo sfogo della showgirl - #Antonella #Mosetti #Coronavirus: - cstambul : RT @BluDiChina: “La ragazza pentita” is the new “lo sfogo dell’infermiere”. #COVID19 #COVID?19 #coronavirus #COVIDIOTS - IoCivico : RT @BrianoGianluca: Covid, lo sfogo della soccorritrice: 'Ci avete chiamato eroi, ora ho paura di voi, non dormo' -