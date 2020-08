Coronavirus, lo sfogo della soccorritrice di Milano: 'La notte non dormo, ho paura di dover tornare a stare da sola' (Di martedì 25 agosto 2020) commenta 'La notte non dormo, ho paura di dover tornare a stare lontano dalla mia famiglia perché faccio un lavoro considerato a rischio'. Parole che suonano come un grido di aiuto, un appello a non ... Leggi su tgcom24.mediaset

