Coronavirus | linee guida scuolabus “Pieni per non più di 15 minuti”

ROMA (ITALPRESS) – Dall'obbligo della mascherina per conducente e alunni alla sanificazione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno, fino alla deroga del distanziamento di un metro nel caso in cui la permanenza degli alunni non sia superiore ai 15 minuti. Queste alcune delle linee guida, emanate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definiscono le "misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni" che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell'attività didattica su tutto il territorio nazionale. Una prima parte riguarda le misure di prevenzione generale di competenza dei genitori: tra queste la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; il divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la ...

Queste alcune delle linee guida, emanate dal ministero delle Infrastrutture ... di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette covid-19 nei quattordici giorni ...

